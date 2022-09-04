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Факты / Украина

Подоляк: “Украинское химическое оружие” – новый эпизод российской пропаганды

Валентина Летяк, редактор ленты
Подоляк: “Украинское химическое оружие” – новый эпизод российской пропаганды
Фото: Depositphotos

Российская пропаганда придумала очередной фейк об “украинском химическом оружии”, чтобы оправдать свои военные преступления.

Об этом пишет в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Новые фейки РФ для Женевы. Мы уже слышали о “грязной ядерной бомбе”, “боевых голубях” и “чудо-снарядах на АЭС, которые поворачиваются на 180”. Новый эпизод – “украинское химическое оружие”. Безусловно, это пропаганда, которой россияне хотят оправдать массовые военные преступления, – пишет Подоляк.

 

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В августе во временно оккупированной Васильевке Запорожской области были госпитализированы российские военные с признаками отравления, не менее 22 умерли.

Тогда РФ обвинила в отравлении украинскую сторону, сказав, что якобы было применено химическое оружие.

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