Август, 20 в 23:40

В результате отравления российских солдат в оккупированном городе Васильевка Запорожской области погибло не менее 22 захватчиков.

Об этом на Youtube канале российского правозащитника Марка Фейгина заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— В войсках РФ опять что-то не ладится – как не Himars, так консервы негодные. Массовое отравление в российских войсках сегодня: 22 человека двухсотые на 17 вечера, сейчас может быть и больше. Часть поехала в Севастополь. Теряемся в догадках, откуда такое количество погибших, но кажется тыловики там что-то намутили с консервами, — сказал Арестович.

На данный момент известно, что Россия обвинила в отравлении украинскую сторону, сказав, что со стороны Украины якобы было применено химическое оружие.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк иронично отреагировал на подобные заявления РФ.

Он заявил, что внимательно ознакомился с официальным заявлением министерства обороны России касательно отравления военных российской оккупационной армии в украинском городе Васильевка Запорожской области и обвинением Украины в использовании “химического оружия”. Его комментарий по этому поводу был следующий:

— Чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками “армии России” совершенно точно может приводить к непредсказуемым последствиям. Украинская земля никогда не будет гостеприимной российским оккупантам. Бесконечная рвота – это еще лучшее, что может вас здесь ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности — не ко времени, поэтому продолжайте рассказывать “басни доброй воли” о масштабном использовании “алкогольного химического оружия”, — написал Михаил Подоляк.

В то же время представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук тоже иронично прокомментировал сообщения РФ об отравлении российских военных.

— Отравились российские оккупанты и сразу написали, что это наши био-воины или биологическое оружие Украины действует. Эти био-воины вышли из биологической лаборатории, где готовились под присмотром врачей из НАТО. Но причина совсем в другом — надо было проверить срок хранения сухпайков так называемой российской армии. Они просто были просрочены, вот они и просра… ну дальше вы сами знаете, — сказал Братчук.

Ранее Факты ICTV писали, как не стать жертвой пищевого отравления и какие основные правила следует соблюдать, чтобы продукты питания не нанесли вред здоровью.