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Факти / Україна

Подоляк: “Українська хімічна зброя” – новий епізод російської пропаганди

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Подоляк: “Українська хімічна зброя” – новий епізод російської пропаганди
Фото: Depositphotos

Російська пропаганда вигадала черговий фейк про “українську хімічну зброю”, щоб виправдати свої воєнні злочини.

Про це пише у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Нові фейки РФ для Женеви. Ми вже чули про “брудну ядерну бомбу”, “бойові голуби” і “диво-снаряди на АЕС, що повертаються на 180”. Новий епізод – “українська хімічна зброя”. Безумовно, це пропаганда, якою росіяни хочуть виправдати свої масові воєнні злочини, – пише Подоляк.

 

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У серпні в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області були госпіталізовані російські військові з ознаками отруєння, щонайменше 22 померли.

Тоді РФ звинуватила в отруєнні українську сторону, сказавши, що нібито було застосовано хімічну зброю

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