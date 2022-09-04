Подоляк: “Українська хімічна зброя” – новий епізод російської пропаганди

Вересень, 04 в 14:08

Російська пропаганда вигадала черговий фейк про “українську хімічну зброю”, щоб виправдати свої воєнні злочини.

Про це пише у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Нові фейки РФ для Женеви. Ми вже чули про “брудну ядерну бомбу”, “бойові голуби” і “диво-снаряди на АЕС, що повертаються на 180”. Новий епізод – “українська хімічна зброя”. Безумовно, це пропаганда, якою росіяни хочуть виправдати свої масові воєнні злочини, – пише Подоляк.

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Нові фейки Рф для Женеви… Ми вже чули про «брудну ядерну бомбу», «бойових голубів» та «диво-снаряди на ЗАЕС, що розвертаються на 180°». Нова серія — «хімічна зброя України». Безумовно, все це — суто пропаганда, якою росіяни хочуть виправдати свої масові воєнні злочини. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 4, 2022

У серпні в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області були госпіталізовані російські військові з ознаками отруєння, щонайменше 22 померли.

Тоді РФ звинуватила в отруєнні українську сторону, сказавши, що нібито було застосовано хімічну зброю