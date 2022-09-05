Убирай или нет, а билеты к Кобзону заказаны: оккупанты смывают свастику со своих авто

Сентябрь, 04 в 22:30

Мариупольское сопротивление пишет, что оккупанты начали массово менять номера на украинские и смывать свастику со своих невоенных автомобилей.

Об этом ссылается на Telegram-канал Мариуполь. Сопротивление пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что это наблюдается в основном за городом.

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– Русня боится. И это верно. Есть из-за чего. Расплата уже рядом, — написал Андрющенко.

Как отмечает Мариуполь. Сопротивление, российские офицеры, живущие от Ялты до Бабах-Тарама (село Мариупольского района Донбасса, — Ред.) массово убрали из машин свою Z-свастику и вместо своих рашистских номерных знаков налепили украинские номера АН и АР — Донецкой и Запорожской области соответственно.

В мариупольском сопротивлении отметили, что попытки оккупантов спрятаться — смешные и отметили, что следят за рашистами, и знают, где те живут.

— Убирай не убирай, а билеты к Кобзону уже заказаны, — говорится в сообщении.

В конце августа Мариупольский городской совет сообщал, что во временно оккупированном поселке Мелекино под Мариуполем захватчики обустроили лагерь, в котором учат детей стрелять, а также прививают ненависть к Украине.

Источник: Мариуполь. Сопротивление, Петр Андрющенко