Убирай или нет, а билеты к Кобзону заказаны: оккупанты смывают свастику со своих авто
Мариупольское сопротивление пишет, что оккупанты начали массово менять номера на украинские и смывать свастику со своих невоенных автомобилей.
Об этом ссылается на Telegram-канал Мариуполь. Сопротивление пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что это наблюдается в основном за городом.
– Русня боится. И это верно. Есть из-за чего. Расплата уже рядом, — написал Андрющенко.
Как отмечает Мариуполь. Сопротивление, российские офицеры, живущие от Ялты до Бабах-Тарама (село Мариупольского района Донбасса, — Ред.) массово убрали из машин свою Z-свастику и вместо своих рашистских номерных знаков налепили украинские номера АН и АР — Донецкой и Запорожской области соответственно.
В мариупольском сопротивлении отметили, что попытки оккупантов спрятаться — смешные и отметили, что следят за рашистами, и знают, где те живут.
— Убирай не убирай, а билеты к Кобзону уже заказаны, — говорится в сообщении.
В конце августа Мариупольский городской совет сообщал, что во временно оккупированном поселке Мелекино под Мариуполем захватчики обустроили лагерь, в котором учат детей стрелять, а также прививают ненависть к Украине.
Источник: Мариуполь. Сопротивление, Петр Андрющенко