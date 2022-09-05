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Факти / Україна

Прибирай чи ні, а квитки до Кобзона замовлені: окупанти змивають свастику зі своїх авто

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
Путлєр-капут
Фото: Depositphotos

Маріупольський спротив пише, що окупанти почали масово змінювати номери на українські та змивати свастику зі своїх невійськових автівок.

Про це з посиланням на Telegram-канал Маріуполь. Спротив пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що це спостерігається здебільшого за містом.

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— Русня боїться. І це вірно. Є чого. Відплата вже поруч, – написав Андрющенко.

Як зазначає Маріуполь. Спротив, російські офіцери, які живуть від Ялти до Бабах-Тарама (село Маріупольського району на Донеччині, – Ред.) масово прибрали з машин свою Z-свастику та замість своїх рашистських номерних знаків наліпили українські номери АН та АР – Донецької та Запорізької області відповідно.

У маріупольському спротиві зазначили, що спроби окупантів сховатися – смішні та наголосили, що слідкують за рашистами, знають, де ті живуть.

— Прибирай не прибирай, а квитки до Кобзона вже замовлені, – йдеться у повідомленні.

Наприкінці серпня Маріупольська міська рада повідомляла, що у тимчасово окупованому селищі Мелекіне під Маріуполем загарбники облаштували табір, в якому навчають дітей стріляти, а також прищеплюють ненависть до України.

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Джерело: Маріуполь. Спротив, Петро Андрющенко

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