Август, 27 в 16:39

Во временно оккупированном поселке Мелекино под Мариуполем захватчики обустроили лагерь, в котором учат детей стрелять, а также прививают ненависть к Украине.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, опубликовав соответствующие фотографии.

На фото можно увидеть, как дети в красных футболках учатся владеть оружием и металлоискателем.

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— Оккупанты продолжают воплощать в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В селе Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где “промывают мозги”, учат стрелять и ненавидеть Украину, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что оккупанты заставляют родителей в Мариуполе отдавать детей в свои школы, угрожая штрафами и лишением родительских прав.

Учитывая такую ​​ситуацию, советник мэра Мариуполя в очередной раз призвал жителей эвакуироваться, пока есть время и возможность.

Фото: Мариупольский городской совет