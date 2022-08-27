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Факты / Украина

Учат стрелять и ненавидеть Украину: под Мариуполем оккупанты обустроили “детский лагерь”

Валентина Чорна, редактор ленты
дитячий табір окупантів під Маріуполем

Во временно оккупированном поселке Мелекино под Мариуполем захватчики обустроили лагерь, в котором учат детей стрелять, а также прививают ненависть к Украине.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, опубликовав соответствующие фотографии.

На фото можно увидеть, как дети в красных футболках учатся владеть оружием и металлоискателем.

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— Оккупанты продолжают воплощать в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В селе Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где “промывают мозги”, учат стрелять и ненавидеть Украину, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что оккупанты заставляют родителей в Мариуполе отдавать детей в свои школы, угрожая штрафами и лишением родительских прав.

Учитывая такую ​​ситуацию, советник мэра Мариуполя в очередной раз призвал жителей эвакуироваться, пока есть время и возможность.

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Фото: Мариупольский городской совет

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