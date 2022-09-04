Били по школам и лечебным заведениям: РФ обстреляла Николаев, Очаков и Вознесенск
4 сентября российские войска обстреляли Николаев и еще два города на территории области – Очаков и Вознесенск.
Обновлено в 09:13. Областной центр около 02:30 подвергся массированному обстрелу, по предварительной информации, ракетами типа С-300.
– Существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница, музей, жилые дома, – сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.
По состоянию на данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.
Подробная информация уточняется.
В 05:01 в Вознесенске из-за обстрела вспыхнули помещения одного из предприятий.
Также подверглись разрушениям жилые дома.
Спустя час враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Очакове.
Из-за обстрелов повреждены жилые дома.
Обновлено в 08:42. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на месте ночных обстрелов уже работают коммунальщики и аварийные бригады.
Мэр города уточнил, что, кроме лечебных учреждений, школ и жилых домов, оккупанты повредили электросети и водопровод.
Обновлено в 07:08. В шесть утра появилась информация о громких звуках на территории региона.
До этого, ориентировочно в 02:30, спустя полчаса после того, как сработали сирены, взрывы прогремели и в областном центре.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Сенкевич, Виталий Ким