Сентябрь, 04 в 9:13

4 сентября российские войска обстреляли Николаев и еще два города на территории области – Очаков и Вознесенск.

Обновлено в 09:13. Областной центр около 02:30 подвергся массированному обстрелу, по предварительной информации, ракетами типа С-300.

– Существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница, музей, жилые дома, – сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

По состоянию на данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.

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Подробная информация уточняется.

В 05:01 в Вознесенске из-за обстрела вспыхнули помещения одного из предприятий.

Также подверглись разрушениям жилые дома.

Спустя час враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Очакове.

Из-за обстрелов повреждены жилые дома.

Обновлено в 08:42. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на месте ночных обстрелов уже работают коммунальщики и аварийные бригады.

Мэр города уточнил, что, кроме лечебных учреждений, школ и жилых домов, оккупанты повредили электросети и водопровод.

Обновлено в 07:08. В шесть утра появилась информация о громких звуках на территории региона.

До этого, ориентировочно в 02:30, спустя полчаса после того, как сработали сирены, взрывы прогремели и в областном центре.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сенкевич, Виталий Ким