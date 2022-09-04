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Факти / Україна

Окупанти обстріляли будинки та лікувальні заклади Миколаєва

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

4 вересня в Миколаєві та області пролунали вибухи.

Оновлено о 08:42. В обласному центрі вночі під обстріли окупантів потрапили лікувальні заклади та житлові будинки.

– Наразі на місцях працюють комунальники та аварійні бригади. Є пошкодження електромережі та водопроводу, – повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Більш детальну інформацію про наслідки обстрілів мер міста пообіцяв надати згодом.

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Оновлено о 07:08. О шостій ранку з’явилась інформація про гучні звуки на території регіону.

Нагадаємо, що до цього, орієнтовно о 02:30, за пів години після того, як спрацювали сирени, вибухи пролунали і в обласному центрі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Сєнкевич

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