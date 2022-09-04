Украинская ПВО сбивает до 70% российских ракет — Жирнов
Противовоздушная оборона Украины способна сбивать от 50 до 70% российских ракет, рассказал начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов.
– Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50% до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО – как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями, – уточнил он.
В то же время Жирнов подчеркнул, что обеспечить 100% эффективность ПВО пока невозможно по объективным причинам – недостаточно средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов.
– Преимущественно это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО, – добавил генерал-майор.
По его словам, пока у РФ есть ракеты и авиация, будет существовать угроза нанесения ударов со стороны страны-агрессора, хотя она и не может обеспечить их эффективность.
По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили три российских системы противовоздушной обороны, с 24 февраля – 156.
Источник: Армія Inform