Украинская ПВО сбивает до 70% российских ракет — Жирнов

Сентябрь, 04 в 12:38

Противовоздушная оборона Украины способна сбивать от 50 до 70% российских ракет, рассказал начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов.

– Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50% до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО – как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями, – уточнил он.

В то же время Жирнов подчеркнул, что обеспечить 100% эффективность ПВО пока невозможно по объективным причинам – недостаточно средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов.

– Преимущественно это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО, – добавил генерал-майор.

По его словам, пока у РФ есть ракеты и авиация, будет существовать угроза нанесения ударов со стороны страны-агрессора, хотя она и не может обеспечить их эффективность.

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По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили три российских системы противовоздушной обороны, с 24 февраля – 156.

Источник: Армія Inform