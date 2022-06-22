Вероятность формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях существует, но сейчас более реальной угрозой для столицы является нанесение противником ракетных ударов по критическим объектам государственного управления, военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом в интервью агентству Укринформ сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк.

— Вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется. Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует, – сказал он.

Павлюк призвал всех киевлян и гостей столицы не терять бдительность и своевременно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Сейчас смотрят

По его словам, на сегодняшний день безопасность Киева, Киевщины, всей Украины обеспечивается вдоль линии столкновения на Харьковщине, Луганщине, Донетчине, Херсонщине.

— Для врага Киев остается и будет оставаться главной целью его захватнических мечтаний. Он никогда не откажется от этого. Об этом нам следует постоянно помнить и не исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях за счет мер “тотальной мобилизации” резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времен, которых еще достаточно на базах хранения, — добавил он.

Павлюк подчеркнул, что, несмотря на большие потери среди личного состава оккупантов, агрессор все еще имеет значительный человеческий и технический ресурс. Но сформировать ударные группировки в сжатые сроки невозможно.

Недавно глава парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич оценил риски повторного нападения на Киев и вторжения армии Беларуси в Украину. Он отметил, что опасность есть, ведь Россия не отказалась от своей цели завладеть Киевом и всем нашим государством.

По словам Завитневича, власти занимаются укреплением рубежей и строительством новых инженерных сооружений для оптимизации защиты столицы.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.