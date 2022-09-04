Українська ППО збиває до 70% російських ракет – Жирнов

Вересень, 04 в 12:38

Протиповітряна оборона України наразі здатна збивати від 50 до 70% російських ракет, розповів начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов.

– Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50% до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО – як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами, – уточнив він.

Водночас Жирнов наголосив, що забезпечити 100% ефективність ППО наразі неможливо з обʼєктивних причин – недостатньо засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.

– Переважно це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО, – додав генерал-майор.

За його словами, допоки у РФ є ракети та авіація, існуватиме загроза завдавання ударів з боку країни-агресора, хоча вона й не може забезпечити їх ефективність.

Зараз дивляться

За даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ знищили три російські системи протиповітряної оборони, з 24 лютого – 156.

Джерело: Армія Inform