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Факты / Украина

Украинские защитники уничтожили вражеские станции Зоопарк и Житель – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинская авиация нанесла шесть ударов, чтобы поддержать наземные группировки.

Ракетные войска и артиллерия поразили вражеский пункт управления, а также нанесли удар по районам сосредоточения боевой техники и личному составу танкового батальона.

– Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Зоопарк, станция радиоэлектронной борьбы Житель, а также много оккупантов, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Богородичного, Пасеки, Долины, Бахмута, Покровского, Бахмутского, Песков, Першотравневого.

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Оккупанты за сутки нанесли более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов, повредив гражданскую инфраструктуру в районах Перемоги, Гусаровки, Новомихайловки, Белогорья.

ISW

В Генеральном штабе Вооруженных сил констатируют: враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300 из-за нехватки высокоточного оружия.

– По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не долетела до цели, – добавляют в Генштабе ВСУ.

Согласно данным украинской стороны, на вооружении армии РФ находятся несколько тысяч таких ракет, но большинство из них – непригодны к применению.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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