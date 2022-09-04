Українські захисники знищили ворожі станції Зоопарк та Житель – Генштаб ЗСУ
Упродовж доби українська авіація завдала шість ударів, щоб підтримати наземні угруповання.
Ракетні війська та артилерія завдали ураження по ворожому пункту управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу танкового батальйону.
– Знищено радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Зоопарк, станцію радіоелектронної боротьби Житель, а також багато окупантів, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.
Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Богородичного, Пасіки, Долини, Бахмута, Покровського, Бахмутського, Пісків, Першотравневого.
Окупанти за добу завдали понад 10 ракетних та понад 24 авіаційних ударів, пошкодивши цивільну інфраструктуру в районах Перемоги, Гусарівки, Новомихайлівки, Білогір’я.
У Генеральному штабі Збройних сил констатують: ворог частіше почав використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300 через брак високоточної зброї.
– По території України випущено понад 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі, – додають у Генштабі ЗСУ.
За даними української сторони, на озброєнні армії РФ перебуває кілька тисяч таких ракет, але більшість із них – непридатні до застосування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.
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