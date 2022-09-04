Українські захисники знищили ворожі станції Зоопарк та Житель – Генштаб ЗСУ

Вересень, 04 в 7:40

Упродовж доби українська авіація завдала шість ударів, щоб підтримати наземні угруповання.

Ракетні війська та артилерія завдали ураження по ворожому пункту управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу танкового батальйону.

– Знищено радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Зоопарк, станцію радіоелектронної боротьби Житель, а також багато окупантів, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Богородичного, Пасіки, Долини, Бахмута, Покровського, Бахмутського, Пісків, Першотравневого.

Зараз дивляться

Окупанти за добу завдали понад 10 ракетних та понад 24 авіаційних ударів, пошкодивши цивільну інфраструктуру в районах Перемоги, Гусарівки, Новомихайлівки, Білогір’я.

У Генеральному штабі Збройних сил констатують: ворог частіше почав використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300 через брак високоточної зброї.

– По території України випущено понад 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі, – додають у Генштабі ЗСУ.

За даними української сторони, на озброєнні армії РФ перебуває кілька тисяч таких ракет, але більшість із них – непридатні до застосування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.