Вересень, 04 в 16:38

У неділю, 4 вересня, з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вирушило 13 суден. Це найбільший караван суден з початку реалізації “зернової ініціативи”.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

– З порту Південний відправились 6 суден, Чорноморськ – 5, а з порту Одеса – 2. Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу, – йдеться у повідомленні.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції.

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Нагадаємо, що 22 липня між Україною, ООН та Туреччиною було підписано так звану зернову угоду, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден з продовольством з українських портів, які були заблоковані РФ після вторгнення 24 лютого.

Перше судно із зерном вийшло з порту Одеси 1 серпня.

Фото: Міністерство інфраструктури