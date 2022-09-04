Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

З трьох портів Одеси вийшов найбільший караван суден – Мінінфраструктури

Валентина Чорна, редакторка стрічки
судно з українським херном

У неділю, 4 вересня, з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вирушило 13 суден. Це найбільший караван суден з початку реалізації  “зернової ініціативи”.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

– З порту Південний відправились 6 суден, Чорноморськ – 5, а з порту Одеса – 2. Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу, – йдеться у повідомленні.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 22 липня між Україною, ООН та Туреччиною було підписано так звану зернову угоду, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден з продовольством з українських портів, які були заблоковані РФ після вторгнення 24 лютого.

Перше судно із зерном вийшло з порту Одеси 1 серпня.

Читайте
Рух Босфором призупинили: судно із зерном з України сіло на мілину біля Стамбула

ФотоМіністерство інфраструктури

Джерело: Мінінфраструктури
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка