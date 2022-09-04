Сентябрь, 04 в 6:37

Украинская авиация накануне нанесла 24 удара по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и транспортным путям РФ на Юге.

Огневые задачи за прошедшие сутки выполняли и ракетно-артиллерийские подразделения Украины.

Согласно подтвержденным данным, армия России потеряла:

Сейчас смотрят

138 военных,

девять танков,

гаубицу Мста-Б,

реактивную систему залпового огня Ураган,

пусковую установку С-300,

пушку-гаубицу 152-го калибра,

18 единиц автомобильной бронетехники.

Кроме того, украинские защитники 3 сентября уничтожили боеприпасы в Баштанском районе.

Также Вооруженные силы Украины поразили паромную переправу вблизи Берислава.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.