ВСУ попали в паромную переправу оккупантов вблизи Берислава
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Украинская авиация накануне нанесла 24 удара по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и транспортным путям РФ на Юге.
Огневые задачи за прошедшие сутки выполняли и ракетно-артиллерийские подразделения Украины.
Согласно подтвержденным данным, армия России потеряла:
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- 138 военных,
- девять танков,
- гаубицу Мста-Б,
- реактивную систему залпового огня Ураган,
- пусковую установку С-300,
- пушку-гаубицу 152-го калибра,
- 18 единиц автомобильной бронетехники.
Кроме того, украинские защитники 3 сентября уничтожили боеприпасы в Баштанском районе.
Также Вооруженные силы Украины поразили паромную переправу вблизи Берислава.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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