ЗСУ поцілили в поромну переправу окупантів поблизу Берислава
Фото: Depositphotos
Українська авіація напередодні завдала 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили й техніки, командних пунктах та транспортних шляхах РФ на Півдні.
Вогневі завдання упродовж минулої доби виконували й ракетно-артилерійські підрозділи України.
За підтвердженими даними, армія Росії втратила:
Зараз дивляться
- 138 військових,
- дев’ять танків,
- гаубицю Мста-Б,
- реактивну систему залпового вогню Ураган,
- пускову установку С-300,
- гармату-гаубицю 152-го калібру,
- 18 одиниць автомобільної бронетехніки.
Крім того, українські захисники 3 вересня знищили склад боєприпасів у Баштанському районі.
Також Збройні сили України уразили поромну переправу поблизу Берислава.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.