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Факти / Україна

ЗСУ поцілили в поромну переправу окупантів поблизу Берислава

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
річка вода
Фото: Depositphotos

Українська авіація напередодні завдала 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили й техніки, командних пунктах та транспортних шляхах РФ на Півдні.

Вогневі завдання упродовж минулої доби виконували й ракетно-артилерійські підрозділи України.

За підтвердженими даними, армія Росії втратила:

Зараз дивляться
  • 138 військових,
  • дев’ять танків,
  • гаубицю Мста-Б,
  • реактивну систему залпового вогню Ураган,
  • пускову установку С-300,
  • гармату-гаубицю 152-го калібру,
  • 18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Крім того, українські захисники 3 вересня знищили склад боєприпасів у Баштанському районі.

Також Збройні сили України уразили поромну переправу поблизу Берислава.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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