ЗСУ поцілили в поромну переправу окупантів поблизу Берислава

Вересень, 04 в 6:37

Українська авіація напередодні завдала 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили й техніки, командних пунктах та транспортних шляхах РФ на Півдні.

Вогневі завдання упродовж минулої доби виконували й ракетно-артилерійські підрозділи України.

За підтвердженими даними, армія Росії втратила:

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138 військових,

дев’ять танків,

гаубицю Мста-Б,

реактивну систему залпового вогню Ураган,

пускову установку С-300,

гармату-гаубицю 152-го калібру,

18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Крім того, українські захисники 3 вересня знищили склад боєприпасів у Баштанському районі.

Також Збройні сили України уразили поромну переправу поблизу Берислава.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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