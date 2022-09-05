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Факты / Украина

Украина не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС из-за угрозы радиации — Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, учитывая, что с приближением зимы она обеспечивает энергией два региона Украины.

– Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласны с этим, — сказал президент.

Он также подчеркнул, что Россия заняла крупнейшую в Европе атомную станцию ​​и использует ядерное оружие.

– Понимаете, они заняли нашу атомную станцию, шесть блоков. Самую большую в Европе. Это означает шесть Чернобылей… Они используют ядерное оружие, это и есть ядерное оружие, – говорит Зеленский.

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Источник: ABC News
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