Україна не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС через загрозу радіації – Зеленський

Вересень, 05 в 10:37

Президент України Володимир Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання витоку радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони України.

– Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим, — сказав президент.

Він також наголосив, що Росія зайняла найбільшу в Європі атомну станцію та використовує ядерну зброю.

– Розумієте, вони зайняли нашу атомну станцію, шість блоків. Найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя, – каже Зеленський.