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Україна не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС через загрозу радіації – Зеленський

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання витоку радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони України.

– Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим, — сказав президент.

Він також наголосив, що Росія зайняла найбільшу в Європі атомну станцію та використовує ядерну зброю.

– Розумієте, вони зайняли нашу атомну станцію, шість блоків. Найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя, – каже Зеленський.

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Джерело: ABC News
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