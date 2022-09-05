Украина пока не получила отчет от МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС — Подоляк
Киев пока не получил инженерно-ядерный отчет от миссии МАГАТЭ после ее визита на территорию Запорожской АЭС.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
— Мы всего этого не увидели в отчете. На ЗАЭС целесообразна деятельность не столько миротворческой миссии МАГАТЭ, сколько нуклеарного, инженерно-ядерного аудита, — сообщил Подоляк.
По его словам, на атомной электростанции необходимы люди, которые разбираются в ядерной физике, инженерных технологиях и смогут находиться рядом с украинским персоналом. При этом Подоляк одобрил инициативу МАГАТЭ сделать присутствие своих представителей на ЗАЭС постоянным, так как это поможет обезопасить работников станции от российских военных с автоматами.
— Там находятся российские войска, которые не понимают, что происходит, риски не оценивают правильно. Там есть определенное количество наших работников, которым нужна своего рода защита, чтобы рядом стояли люди из международного сообщества, инспекции, которые будут говорить — не трогайте этих людей, пусть они работают. Это было бы важно, — добавил Подоляк.