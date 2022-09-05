Украина пока не получила отчет от МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС — Подоляк

Сентябрь, 05 в 8:41

Киев пока не получил инженерно-ядерный отчет от миссии МАГАТЭ после ее визита на территорию Запорожской АЭС.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Мы всего этого не увидели в отчете. На ЗАЭС целесообразна деятельность не столько миротворческой миссии МАГАТЭ, сколько нуклеарного, инженерно-ядерного аудита, — сообщил Подоляк.

По его словам, на атомной электростанции необходимы люди, которые разбираются в ядерной физике, инженерных технологиях и смогут находиться рядом с украинским персоналом. При этом Подоляк одобрил инициативу МАГАТЭ сделать присутствие своих представителей на ЗАЭС постоянным, так как это поможет обезопасить работников станции от российских военных с автоматами.

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