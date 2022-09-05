Україна поки не отримала звіту від МАГАТЕ за результатами візиту на ЗАЕС – Подоляк

Вересень, 05 в 8:41

Київ поки що не отримав інженерно-ядерного звіту від місії МАГАТЕ після її візиту на територію Запорізької АЕС.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Ми всього цього не побачили у звіті. На ЗАЕС доцільна діяльність не так миротворчої місії МАГАТЕ, як нуклеарного, інженерно-ядерного аудиту, — повідомив Подоляк.

За його словами, на атомній електростанції необхідні люди, які знаються на ядерній фізиці, інженерних технологіях і зможуть перебувати поряд з українським персоналом. При цьому Подоляк схвалив ініціативу МАГАТЕ зробити присутність своїх представників на ЗАЕС постійною, оскільки це допоможе убезпечити працівників станції від російських військових із автоматами.

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