Україна поки не отримала звіту від МАГАТЕ за результатами візиту на ЗАЕС – Подоляк
Київ поки що не отримав інженерно-ядерного звіту від місії МАГАТЕ після її візиту на територію Запорізької АЕС.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
– Ми всього цього не побачили у звіті. На ЗАЕС доцільна діяльність не так миротворчої місії МАГАТЕ, як нуклеарного, інженерно-ядерного аудиту, — повідомив Подоляк.
За його словами, на атомній електростанції необхідні люди, які знаються на ядерній фізиці, інженерних технологіях і зможуть перебувати поряд з українським персоналом. При цьому Подоляк схвалив ініціативу МАГАТЕ зробити присутність своїх представників на ЗАЕС постійною, оскільки це допоможе убезпечити працівників станції від російських військових із автоматами.
– Там перебувають російські війська, які не розуміють, що відбувається, ризики не оцінюють правильно. Там є певна кількість наших працівників, яким потрібний своєрідний захист, щоб поруч стояли люди з міжнародної спільноти, інспекції, які будуть говорити – не чіпайте цих людей, хай вони працюють. Це було б важливо, – додав Подоляк.