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Факти / Україна

Україна поки не отримала звіту від МАГАТЕ за результатами візиту на ЗАЕС – Подоляк

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗАЕС

Київ поки що не отримав інженерно-ядерного звіту від місії МАГАТЕ після її візиту на територію Запорізької АЕС.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Ми всього цього не побачили у звіті. На ЗАЕС доцільна діяльність не так миротворчої місії МАГАТЕ, як нуклеарного, інженерно-ядерного аудиту, — повідомив Подоляк.

За його словами, на атомній електростанції необхідні люди, які знаються на ядерній фізиці, інженерних технологіях і зможуть перебувати поряд з українським персоналом. При цьому Подоляк схвалив ініціативу МАГАТЕ зробити присутність своїх представників на ЗАЕС постійною, оскільки це допоможе убезпечити працівників станції від російських військових із автоматами.

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– Там перебувають російські війська, які не розуміють, що відбувається, ризики не оцінюють правильно. Там є певна кількість наших працівників, яким потрібний своєрідний захист, щоб поруч стояли люди з міжнародної спільноти, інспекції, які будуть говорити – не чіпайте цих людей, хай вони працюють. Це було б важливо, – додав Подоляк.

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