Чому Німеччина не поставляє Україні танки та бойову авіацію – Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ФРН надає Україні достатньо воєнної допомоги.
– Німеччина місяцями постачає важке озброєння Україні, наприклад, самохідні зенітні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze-2000… Як канцлер, я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі поставки, – каже він.
Канцлер пояснив відмову Німеччини від поставок Україні танків та бойової авіації координацією дій із союзниками, в рамках якої Німеччина відповідає за певну номенклатуру озброєння.
– Ми робимо те, що є необхідним та правильним. Але певний “розподіл праці” має сенс. Німеччина може наголошувати на протиповітряній обороні та артилерії, – зазначив він.
Нагадаємо, що наприкінці серпня голова німецького МЗС Анналена Бербок говорила, що найближчими тижнямі в Україну надійдуть нові системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung