Чому Німеччина не поставляє Україні танки та бойову авіацію – Шольц

Вересень, 06 в 21:24

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ФРН надає Україні достатньо воєнної допомоги.

– Німеччина місяцями постачає важке озброєння Україні, наприклад, самохідні зенітні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze-2000… Як канцлер, я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі поставки, – каже він.

Канцлер пояснив відмову Німеччини від поставок Україні танків та бойової авіації координацією дій із союзниками, в рамках якої Німеччина відповідає за певну номенклатуру озброєння.

– Ми робимо те, що є необхідним та правильним. Але певний “розподіл праці” має сенс. Німеччина може наголошувати на протиповітряній обороні та артилерії, – зазначив він.

Нагадаємо, що наприкінці серпня голова німецького МЗС Анналена Бербок говорила, що найближчими тижнямі в Україну надійдуть нові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Зараз дивляться

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung