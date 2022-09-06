Сентябрь, 06 в 15:34

В Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий, собственником которых является бывший депутат Государственной думы РФ от Единой России.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности и Офисе генерального прокурора.

– Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили девять предприятий, подконтрольных бывшему депутату Государственной думы РФ, полковнику армии РФ, которые осуществляли деятельность на территории Украины, – отметили они.

Одна из компаний занимается издательской деятельностью и производством бумажных изделий. По данным следствия, предприятие уклонялось от уплаты налогов на сумму более 132 млн грн.

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Впоследствии выяснилось, что один из комбинатов в Украине перечислил этой компании более 129 млн грн в течение длительного времени. БЭБ расценило такие действия как попытку легализации средств.

Так, арест был наложен на 25 объектов недвижимого имущества компании и комбината. Их ориентировочная стоимость составляет более 1 млрд грн.

В настоящее время БЭБ под руководством Офиса генпрокурора проводит досудебное расследование по признакам правонарушений: умышленное уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ).

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Источник: БЭБ, Офис генпрокурора