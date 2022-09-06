Вересень, 06 в 15:34

В Україні арештували корпоративні права та майно підприємств, власником яких є колишній депутат Державної думи РФ від Єдиної Росії.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки та Офісі генерального прокурора.

– Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили дев’ять підприємств, підконтрольних колишньому депутату Державної думи РФ, полковнику армії РФ, які провадили діяльність на території України, – зазначити вони.

Одна з компаній займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів. За даними слідства, підприємство ухилялося від сплати податків на суму понад 132 млн грн.

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Згодом з’ясувалося, що один із комбінатів в Україні перерахував цій компанії загалом понад 129 млн грн протягом тривалого часу. БЕБ розцінило такі дії як спробу легалізації коштів.

Так, арешт наклали на 25 об’єктів нерухомого майна компанії та комбінату. Їхня орієнтовна вартість становить понад 1 млрд грн.

Наразі БЕБ під керівництвом Офісу генпрокурора проводить досудове розслідування за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

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Джерело: БЕБ, Офіс генпрокурора