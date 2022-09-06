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Факти / Україна

Знищена переправа та палаючий склад РФ: з’явилося супутникове фото з Херсонщини

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Бої за Херсон
Фото: Факти ICTV

Українські захисники знищили понтонну переправу та склад боєприпасів російських окупантів біля села Дар’ївка Херсонської області.

Супутникове фото знищеної переправи та складу оприлюднив OSINT-аналітик NL Wartracker у своєму Twitter-акаунті. Знімок зробила американська компанія Planet Labs.

Зображення датоване ранком 5 вересня. На ньому можна помітити вщент знищену та потоплену переправу, а також стовп диму над складом із боєприпасами РФ, що знаходився поруч.

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– Повідомляється, що після атаки українських винищувачів понтонної переправи більше немає, як видно на цьому супутниковому фото. Також був удар по складу з боєприпасами на південному березі, і видно, що він палає, – зазначив аналітик.

Крім того, на знімку видно Дар’ївський міст через річку Інгулець, розташований біля села Дар’ївка в бік Каховської ГЕС. На ньому можна помітити численні сліди від ударів Збройних сил України. Ймовірно, міст непридатний для перекидання важкої техніки ворога.

Як поінформували в Оперативному командуванні Південь, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ протягом минулої доби виконали на південному напрямку 370 вогневих завдань. Українські військові, зокрема, атакували понтонні переправи поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС.

Днями в ОК Південь зазначали, що ЗСУ продовжують тримати під вогневим контролем мости та переправи, через які ворог може пробувати перекидати техніку.

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