Українські захисники знищили понтонну переправу та склад боєприпасів російських окупантів біля села Дар’ївка Херсонської області.

Супутникове фото знищеної переправи та складу оприлюднив OSINT-аналітик NL Wartracker у своєму Twitter-акаунті. Знімок зробила американська компанія Planet Labs.

Зображення датоване ранком 5 вересня. На ньому можна помітити вщент знищену та потоплену переправу, а також стовп диму над складом із боєприпасами РФ, що знаходився поруч.

Крім того, на знімку видно Дар’ївський міст через річку Інгулець, розташований біля села Дар’ївка в бік Каховської ГЕС. На ньому можна помітити численні сліди від ударів Збройних сил України. Ймовірно, міст непридатний для перекидання важкої техніки ворога.

Dar’iivka, #Kherson pontoon bridge GO BOOM. After attack reportedly by ???????? fighter aircraft, The pontoon bridge is no more as can be seen on these recent sat. images, also a warehouse area on the S side has been hit and can be seen burning.@DefMon3 @ArtisanalAPT @WarMonitor3 pic.twitter.com/0Ol3JrrKBu

— NLwartracker (@NLwartracker) September 6, 2022