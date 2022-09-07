Сентябрь, 07 в 12:49

На 196-е сутки полномасштабной войны российские командиры предстали перед дилеммой – разворачивать оперативные резервы для поддержки наступления на Востоке или защищаться от наступления Украины на Юге.

Об этом говорится в сводке разведки Министерства обороны Великобритании за 7 сентября.

– Несколько угроз, которые одновременно подстерегают российские войска на расстоянии 500 км, проверят способность РФ координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил, – отмечают в оборонном ведомстве.

Именно неспособность России правильно координировать усилия в начале полномасштабного вторжения, отмечают британские разведчики, и являлась одной из основных причин плохой работы военных РФ.

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По состоянию на 7 сентября тяжелые бои ведутся сразу на трех фронтах – под Харьковом на севере, на Донбассе на востоке и в Херсонской области на юге.

Пойдут ли россияне в наступление на Бахмут Донецкой области, как планировали ранее, зависит от того, как российские командиры справятся с предстоящей дилеммой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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