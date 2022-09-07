Британська розвідка: дилема РФ – наступати на Сході чи захищатись на Півдні
На 196-ту добу повномасштабної війни російські командири постали перед дилемою – розгортати оперативні резерви для підтримки наступу на Сході чи захищатися від наступу України на Півдні.
Про це йдеться у зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 7 вересня.
– Кілька загроз, які одночасно чатують на російські війська на відстані 500 км, перевірять здатність РФ координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил, – зазначають в оборонному відомстві.
Саме нездатність Росії правильно координувати зусилля на початку повномасштабного вторгнення, наголошують британські розвідники, і була однією з основних причин поганої роботи військових РФ.
Станом на 7 вересня важкі бої точаться одразу на трьох фронтах – під Харковом на півночі, на Донбасі на сході та в Херсонській області на півдні.
Чи підуть росіяни в наступ на Бахмут Донецької області, як планували раніше, залежить від того, як російські командири впораються з дилемою, що постала перед ними.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.
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