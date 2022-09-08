Помогают оккупантам терроризировать патриотов и оправдывают РФ: сообщено о подозрении еще 6 коллаборантам

Сентябрь, 07 в 23:11

Сотрудники СБУ собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 6 коллаборантов, занимающих “должности” в органах местной власти и силовых структурах на временно оккупированных территориях.

Речь идет о бывшем председателе Волчанской территориальной общины на Харьковщине, который в условиях военного времени перешел на сторону врага.

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Сейчас он “возглавляет” так называемую военно-гражданскую администрацию Волчанского района, где занимается популяризацией политической партии Единая Россия и оправдывает вооруженную агрессию РФ.

– Кроме того, после временной оккупации территорий Запорожской области в Мелитополь вернулась соратница скандально известного Владимира Рогова, лидера местного Антимайдана и руководителя так называемого движения “русская весна”. Коллаборантка еще с 2014 года является активной поклонницей создания псевдообразования “ЗНР” на территории региона, — говорится в сообщении СБУ.

За это в 2016 году СБУ сообщила ей подозрение в государственной измене. После начала полномасштабной войны женщина получила должность так называемого “председателя Кирилловской ОТГ”.

Другой коллаборант Станислав Селиванов является одним из основателей в Украине “партии политики Путина” и активно сотрудничает с врагом с 2014 года.

Житель Бердянска принимал непосредственное участие в аннексии Крыма и получил за это медаль “за возвращение Крыма”. Впоследствии занимал должность члена так называемого “совета ЛНР”.

После оккупации части Запорожья его “повысили” и назначили “заместителем мэра Бердянска по социальной сфере”.

Еще одним предателем оказался бывший полицейский, который в 2015 году не прошел переаттестацию и был уволен из полиции.

Теперь злоумышленник возглавил “Днепрорудненский райотдел милиции”. В новом статусе помогает оккупантам терроризировать местных патриотов и проукраински настроенных жителей, задерживаемых ФСБ.

Второй вражеский агент “силового блока” возглавил “Великобелозерский райотдел милиции”. Хотя в свое время был приговорен к 6 годам тюрьмы за подделку документов и угон авто.

Но в новом статусе злоумышленник активно занимается устрашением местных жителей и установлением оккупационного режима.

Получил карьерное повышение и экс-работник районных электросетей пгт Андреевка, которого уволили за кражи.

Он некоторое время работал охранником на местном агропредприятии, поэтому без колебаний принял предложение врага занять псевдодолжность “председателя Андреевской ОТГ Бердянского района”.

Теперь, чтобы доказать свою лояльность, активно агитирует земляков поддерживать оккупантов.

Всем злоумышленникам объявлено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), которая предусматривает 15 лет ограничения свободы.