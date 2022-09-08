Допомагають окупантам тероризувати патріотів та виправдовують РФ: оголошено про підозру ще 6 колаборантам

Вересень, 07 в 23:11

Співробітники СБУ зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 6 колаборантів, які обіймають “посади” в органах місцевої влади та силових структурах на тимчасово окупованих територіях.

Йдеться про колишнього голову Вовчанської територіальної громади на Харківщині, який в умовах воєнного часу перейшов на бік ворога.

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Наразі він “очолює” так звану військово-цивільну адміністрацію Вовчанського району, де займається популяризацією політичної партії Єдина Росія та виправдовує збройну агресію РФ.

– Крім того, після тимчасової окупації територій Запорізької області до Мелітополя повернулася соратниця скандально відомого Володимира Рогова, лідера місцевого Антимайдану та керівника так званого руху “русская весна”. Колаборантка ще з 2014 року є активною прихильницею створення псевдоутворення “знр” на території регіону, – йдеться у повідомленні СБУ.

За це у 2016 році СБУ повідомила їй про підозру у державній зраді. Після початку повномасштабної війни жінка отримала посаду так званої голови Кирилівської ОТГ.

Інший колаборант Станіслав Селіванов є одним із засновників в Україні “партії політики путіна” і теж активно співпрацює з ворогом з 2014 року.

Мешканець Бердянська брав особисту участь у анексії Криму і отримав за це медаль “за повернення Криму”. Згодом займав посаду члена так званої “ради лнр”.

Після окупації частини Запоріжжя його “підвищили” та призначили “заступником мера Бердянська з питань соціальної сфери”.

Ще одним зрадником виявився колишній поліцейський, який у 2015 році не пройшов переатестацію та був звільнений з поліції.

Тепер зловмисник очолив “Днепрорудненский райотдел милиции”. У новому статусі допомагає окупантам тероризувати місцевих патріотів і проукраїнськи налаштованих мешканців, яких затримує ФСБ.

Другий ворожий агент “силового блоку” очолив “Великобелозерский райотдел милиции”. Хоча свого часу був засуджений до 6 років тюрми за підробку документів та викрадення авто.

Та у новому статусі зловмисник активно займається залякуванням місцевих мешканців і встановленням окупаційного режиму.

Отримав кар’єрне підвищення і експрацівник районних електромереж смт Андріївка, якого звільнили за крадіжки.

Він деякий час працював охоронцем на місцевому агропідприємстві, тож без вагань прийняв пропозицію ворога обійняти псевдопосаду “голови Андріївської ОТГ Бердянського району”.

Тепер, щоб довести свою лояльність, активно агітує земляків підтримувати окупантів.

Усім зловмисникам оголошено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), яка передбачає 15 років обмеження волі.