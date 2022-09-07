Генерал Ходжес назвал сроки, когда Украина вернет все территории

Сентябрь, 07 в 11:32

Украина может отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля до конца этого года, а уже в следующем – вернуть аннексированный Крым, считает бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

– Я уверен, что у россиян нет воли к борьбе. Они не идут в армию. Кремль ищет резервы в Северной Корее, Африке, Сирии. Даже по тюрьмам, чтобы кого-то заставить воевать в составе жалкой российской армии, – подчеркнул он.

По его словам, все это свидетельствует об уязвимости России, поэтому возвращение к позициям на начало полномасшбного вторжения в Украину вполне реально – “при условии, что мы обеспечим все необходимое”.

– А Крым уже в следующем году будет под украинским контролем. Однако если мы этого не сделаем, то все затянется и Кремль получит преимущество, – объяснил Ходжес.

По его мнению, следующие несколько недель будут продолжаться тяжелые бои, “и потенциально, что российские войска посыпятся”.

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