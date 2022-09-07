Генерал Годжес назвав терміни, коли Україна поверне всі території

Вересень, 07 в 11:32

Україна може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого до кінця цього року, а вже наступного – повернути анексований Крим, вважає колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

– Я впевнений, що у росіян немає волі до боротьби. Вони не йдуть в армію. Кремль шукає резерви у Північній Кореї, Африці, Сирії. Навіть по в’язницях, щоб когось змусити воювати у складі жалюгідної російської армії, – наголосив він.

За його словами, усе це свідчить про вразливість Росії, тому повернення до позицій на початок повномасшбного вторгнення в Україну цілком реальне – “за умови, якщо ми забезпечимо все необхідне”.

– А Крим вже наступного року буде під українським контролем. Однак, якщо ми цього не зробимо, то все затягнеться і Кремль отримає перевагу, – пояснив Годжес.

На його думку, наступні кілька тижнів триватимуть важкі бої, “і потенційно, що російські війська посипляться”.

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