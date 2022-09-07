Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Горели авто и производственное здание: РФ второй раз с начала суток обстреливает Харьков

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Ночью и утром 7 сентября в Харькове раздались взрывы.

Первый удар по областному центру российские оккупанты нанесли в полпервого ночи.

Спустя пять часов взрывы повторились.

Сейчас смотрят

В настоящее время известно, что ночью были прилеты в Немышлянском районе.

По предварительной информации от городского главы Харькова Игоря Терехова, там вспыхнули несколько автомобилей и производственное здание.

Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели.

О жертвах или пострадавших информации пока нет.

Официальных комментариев о громких взрывах, которые люди услышали в полшестого утра, пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Терехов

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка