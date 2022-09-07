Горели авто и производственное здание: РФ второй раз с начала суток обстреливает Харьков
Ночью и утром 7 сентября в Харькове раздались взрывы.
Первый удар по областному центру российские оккупанты нанесли в полпервого ночи.
Спустя пять часов взрывы повторились.
В настоящее время известно, что ночью были прилеты в Немышлянском районе.
По предварительной информации от городского главы Харькова Игоря Терехова, там вспыхнули несколько автомобилей и производственное здание.
Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели.
О жертвах или пострадавших информации пока нет.
Официальных комментариев о громких взрывах, которые люди услышали в полшестого утра, пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Игорь Терехов