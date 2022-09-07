Сентябрь, 07 в 6:06

Ночью и утром 7 сентября в Харькове раздались взрывы.

Первый удар по областному центру российские оккупанты нанесли в полпервого ночи.

Спустя пять часов взрывы повторились.

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В настоящее время известно, что ночью были прилеты в Немышлянском районе.

По предварительной информации от городского главы Харькова Игоря Терехова, там вспыхнули несколько автомобилей и производственное здание.

Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели.

О жертвах или пострадавших информации пока нет.

Официальных комментариев о громких взрывах, которые люди услышали в полшестого утра, пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Терехов