Вересень, 07 в 8:43

Уночі та вранці 7 вересня в Харкові пролунали вибухи.

Оновлено о 08:43. О пів на першу ночі окупанти завдали два ракетні удари по Немишлянському району.

Одна з ракет влучила в двоповерхову будівлю. Загорілася автомийка, що була поруч. Зазнали руйнувань кафе, крамниці, автомобілі.

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Друга ракета влучила в землю.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Близько 04:00 російська ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи в місті Зміїв Чугуївського району.

На щастя, люди залишилися неушкодженими.

Нагадаємо, що за пів години, як у Харкові пролунали вибухи, міський голова Ігор Терехов повідомив, що на місці влучань спалахнули кілька авто та виробнича будівля.

Коментарів про гучні вибухи, які люди почули о пів на шосту ранку, поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов

Фото: Повітряне командування Захід