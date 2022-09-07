Горіла автомийка: РФ атакувала ракетами Харків та Зміїв
Уночі та вранці 7 вересня в Харкові пролунали вибухи.
Оновлено о 08:43. О пів на першу ночі окупанти завдали два ракетні удари по Немишлянському району.
Одна з ракет влучила в двоповерхову будівлю. Загорілася автомийка, що була поруч. Зазнали руйнувань кафе, крамниці, автомобілі.
Друга ракета влучила в землю.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Близько 04:00 російська ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи в місті Зміїв Чугуївського району.
На щастя, люди залишилися неушкодженими.
Нагадаємо, що за пів години, як у Харкові пролунали вибухи, міський голова Ігор Терехов повідомив, що на місці влучань спалахнули кілька авто та виробнича будівля.
Коментарів про гучні вибухи, які люди почули о пів на шосту ранку, поки не надходило.
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Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов