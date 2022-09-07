Сентябрь, 07 в 10:01

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 50 610 российских оккупантов.

По информации Генштаба ВСУ, за последние сутки украинские военные уничтожили еще 460 военных РФ, 20 танков, 36 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, сбили один самолет, один вертолет и пять крылатых ракет.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки ‒ 2 097 (+20);

боевые бронированные машины – 4 520 (+36);

артиллерийские системы – 1 194 (+15);

РСЗО – 300 (+4);

средства ПВО – 156;

самолеты – 237 (+1);

вертолеты – 208 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4);

крылатые ракеты – 214 (+5);

корабли/катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 320 (+15);

специальная техника – 109.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.