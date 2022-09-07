Вересень, 07 в 10:01

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 50 610 російських окупантів.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за останню добу українські військові знищили ще 460 військових РФ, 20 танків, 36 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, збили один літак, один гелікоптер і п’ять крилатих ракет.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 2 097 (+20);

бойові броньовані машини ‒ 4 520 (+36);

артилерійські системи – 1 194 (+15);

РСЗВ – 300 (+4);

засоби ППО ‒ 156;

літаки – 237 (+1);

гелікоптери – 208 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4);

крилаті ракети ‒ 214 (+5);

кораблі/катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 320 (+15);

спеціальна техніка ‒ 109.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.