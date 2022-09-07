Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Рекордні втрати РФ: за добу ЗСУ знищили ще 460 окупантів

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Рекордні втрати РФ: за добу ЗСУ знищили ще 460 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 50 610 російських окупантів.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за останню добу українські військові знищили ще 460 військових РФ, 20 танків, 36 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, збили один літак, один гелікоптер і пять крилатих ракет.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 2 097 (+20);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 520 (+36);
  • артилерійські системи – 1 194 (+15);
  • РСЗВ – 300 (+4);
  • засоби ППО ‒ 156;
  • літаки – 237 (+1);
  • гелікоптери – 208 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4);
  • крилаті ракети ‒ 214 (+5);
  • кораблі/катери ‒ 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 320 (+15);
  • спеціальна техніка ‒ 109.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка