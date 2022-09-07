Сентябрь, 07 в 10:31

7 сентября российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области.

Разрушения серьезные: ракета РФ попала в психиатрическую больницу Краматорска / 8 фотографий

Вражеская ракета попала в психиатрическую больницу.

По словам городского главы Краматорска Александра Гончаренко, вражеская атака обошлась без жертв.

Сейчас смотрят

В то же время заведение подверглось серьезным разрушениям.

Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что после попадания в медицинском учреждении вспыхнул пожар.

Неспокойной была ночь и в остальных населенных пунктах региона.

Так, в Славянске около 04:00 россияне обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку. Под завалами подъезда, что просто “сложился”, могут быть люди.

В Константиновке оккупанты разрушили летнюю кухню в частном секторе.

Также подверглись разрушениям фермерские помещения в Васюковке и частный дом в Роздоловке Соледарской общины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Гончаренко, Павел Кириленко

Фото: Александр Гончаренко