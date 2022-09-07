Разрушения серьезные: ракета РФ попала в психиатрическую больницу Краматорска
7 сентября российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области.
Вражеская ракета попала в психиатрическую больницу.
По словам городского главы Краматорска Александра Гончаренко, вражеская атака обошлась без жертв.
В то же время заведение подверглось серьезным разрушениям.
Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что после попадания в медицинском учреждении вспыхнул пожар.
Неспокойной была ночь и в остальных населенных пунктах региона.
Так, в Славянске около 04:00 россияне обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку. Под завалами подъезда, что просто “сложился”, могут быть люди.
В Константиновке оккупанты разрушили летнюю кухню в частном секторе.
Также подверглись разрушениям фермерские помещения в Васюковке и частный дом в Роздоловке Соледарской общины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.
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Источник: Александр Гончаренко, Павел Кириленко
Фото: Александр Гончаренко