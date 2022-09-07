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Факти / Україна

Руйнування серйозні: російська ракета влучила в психіатричну лікарню Краматорська

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Руйнування серйозні: російська ракета влучила в психіатричну лікарню Краматорська

7 вересня російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області.

Руйнування серйозні: російська ракета влучила в психіатричну лікарню Краматорська / 8 фотографий

Ворожа ракета поцілила в психіатричну лікарню.

За словами міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, ворожа атака минулася без жертв.

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Натомість заклад зазнав серйозних руйнувань.

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що після влучання в медичному закладі спалахнула пожежа.

Неспокійною була ніч і в решті населених пунктів регіону.

Так, у Слов’янську близько 04:00 росіяни обстріляли філію школи №4 та поцілили в багатоповерхівку. Під завалами під’їзду, що просто “склався”, можуть бути люди.

У Костянтинівці окупанти зруйнували літню кухню в приватному секторі.

Також зруйновано фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці Соледарської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Гончаренко, Павло Кириленко

Фото:  Олександр Гончаренко

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