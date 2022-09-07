Руйнування серйозні: російська ракета влучила в психіатричну лікарню Краматорська
7 вересня російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області.
Ворожа ракета поцілила в психіатричну лікарню.
За словами міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, ворожа атака минулася без жертв.
Натомість заклад зазнав серйозних руйнувань.
Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що після влучання в медичному закладі спалахнула пожежа.
Неспокійною була ніч і в решті населених пунктів регіону.
Так, у Слов’янську близько 04:00 росіяни обстріляли філію школи №4 та поцілили в багатоповерхівку. Під завалами під’їзду, що просто “склався”, можуть бути люди.
У Костянтинівці окупанти зруйнували літню кухню в приватному секторі.
Також зруйновано фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці Соледарської громади.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Гончаренко, Павло Кириленко
Фото: Олександр Гончаренко