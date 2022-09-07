Вересень, 07 в 10:31

7 вересня російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області.

Руйнування серйозні: російська ракета влучила в психіатричну лікарню Краматорська / 8 фотографий

Ворожа ракета поцілила в психіатричну лікарню.

За словами міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, ворожа атака минулася без жертв.

Зараз дивляться

Натомість заклад зазнав серйозних руйнувань.

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що після влучання в медичному закладі спалахнула пожежа.

Неспокійною була ніч і в решті населених пунктів регіону.

Так, у Слов’янську близько 04:00 росіяни обстріляли філію школи №4 та поцілили в багатоповерхівку. Під завалами під’їзду, що просто “склався”, можуть бути люди.

У Костянтинівці окупанти зруйнували літню кухню в приватному секторі.

Також зруйновано фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці Соледарської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Гончаренко, Павло Кириленко

Фото: Олександр Гончаренко