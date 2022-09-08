Зеленский объявил о хороших новостях из Харьковщины

Сентябрь, 07 в 22:52

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении заявил, что на этой неделе есть хорошие новости из Харьковской области.

– Сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Но пора сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач, — отметил президент.

Также он поблагодарил 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду за чрезвычайно успешные попадания по скоплениям оккупантов на юге нашей страны и 60-ю отдельную пехотную бригаду, последовательно продвигающей наши позиции.

– Каждый успех наших военных на том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту. Чем сложнее оккупантам, чем больше у них потерь, тем лучше будут позиции у наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области, тем быстрее сможем освободить Приазовье и весь юг, — говорит глава государства.

Кроме того, он сообщил, что теперь 7 сентября в Украине ежегодно будут отмечать День военной разведки.