Зеленський оголосив про хороші новини з Харківщини

Вересень, 07 в 22:52

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні заявив, що цього тижня є хороші новини з Харківщини.

– Зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор. Але час сказати слова подяки 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань, – зазначив президент.

Також він подякував 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах скупчення окупантів на півдні нашої країни та 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції.

– Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України й загальну ситуацію по всьому фронту. Що складніше окупантам, що більше у них втрат, то ліпшими будуть позиції в наших оборонців на Донбасі, то надійнішою буде оборона Запоріжжя та Миколаєва, міст Дніпропетровської області, то швидше зможемо звільнити Приазовʼя і весь південь, – говорить голова держави.

Крім того, він повідомив, що відтепер 7 вересня в Україні щорічно відзначатимуть День воєнної розвідки.