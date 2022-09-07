ВСУ уже близко: горсовет Купянский впервые за пять месяцев обратился к жителям оккупированного города

Сентябрь, 07 в 6:49

Депутат городского совета Купянска Харьковской области Вадим Крохмаль опубликовал обращение к жителям временно оккупированного города, которое стало первым на странице Купянского городского совета за пять месяцев оккупации.

– Пожалуйста, не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью своих близких. Готовьте хранилища и стратегический запас еды. Держите заряженными павербанки. ВСУ уже близко. Купянск – всегда был и остается украинским городом. Следите за сообщениями из официальных источников, – заявил Крохмаль.

Вадим Крохмаль также призвал местных жителей не участвовать в псевдореферендумах, которые пытаются организовать российские оккупанты и заверил, что скоро ВСУ освободят Купянск.

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Фото: deepstatemap.live

Источник: Куп’янська міська рада