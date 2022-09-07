ЗСУ вже близько: міськрада Куп’янська вперше за п’ять місяців звернулася до жителів окупованого міста

Вересень, 07 в 6:49

Депутат міської ради Куп’янська Харківської області Вадим Крохмаль опублікував звернення до жителів тимчасово окупованого міста, яке стало першим на сторінці Куп’янської міської ради за п’ять місяців окупації.

– Шановні куп’янчани! Будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких! Готуйте сховища та стратегічний запас їжі. Тримайте зарядженими павербанки. ЗСУ вже близько. Куп’янськ – завжди був і залишається українським містом. Стежте за повідомленнями з офіційних джерел, – заявив Крохмаль.

Вадим Крохмаль також закликав місцевих мешканців не брати участі у псевдореферендумах, які намагаються організувати російські окупанти та запевнив, що скоро ЗСУ звільнять Куп’янськ.

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Фото: deepstatemap.live

Джерело: Куп’янська міська рада