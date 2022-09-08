Блинкен в Киеве посетил пострадавших от войны детей и встретился с Патроном
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил больницу Охматдет во время своего визита в Киев.
Он пообщался с детьми, которые пострадали в результате боевых действий в Украине.
В частности, Блинкен посетил девочку, которая получила ранения в Херсонской области, и еще одну, пострадавшую в результате ракетного удара по Краматорску.
Также госсекретарь США пообщался с украинскими врачами и министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.
Кроме того, Энтони Блинкен встретился со знаменитой украинской собакой-сапером Патроном. Госсекретарь США принес ему корм и взял на руки.
Напомним, 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Киев с не анонсированным визитом.
По словам журналистки BBC Барбары Плетт Ашер, госсекретарь посещает Украину в связи с объявлением США о выделении Киеву и его соседям еще $2,6 млрд на помощь в сфере безопасности.
Фото: Кристина Величанская