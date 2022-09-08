Сентябрь, 08 в 14:38

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил больницу Охматдет во время своего визита в Киев.

Он пообщался с детьми, которые пострадали в результате боевых действий в Украине.

В частности, Блинкен посетил девочку, которая получила ранения в Херсонской области, и еще одну, пострадавшую в результате ракетного удара по Краматорску.

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Также госсекретарь США пообщался с украинскими врачами и министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

Кроме того, Энтони Блинкен встретился со знаменитой украинской собакой-сапером Патроном. Госсекретарь США принес ему корм и взял на руки.

Напомним, 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Киев с не анонсированным визитом.

По словам журналистки BBC Барбары Плетт Ашер, госсекретарь посещает Украину в связи с объявлением США о выделении Киеву и его соседям еще $2,6 млрд на помощь в сфере безопасности.

Фото: Кристина Величанская