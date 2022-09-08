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Факти / Україна

Блінкен у Києві відвідав постраждалих від війни дітей і зустрівся з Патроном

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка Христина Величанська, Кореспондентка Факти ICTV
Блінкен у Києві відвідав постраждалих від війни дітей і зустрівся з Патроном

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав лікарню Охматдит під час свого візиту до Києва.

Він поспілкувався з дітьми, які постраждали внаслідок бойових дій в Україні.

Зокрема, Блінкен відвідав дівчинку, яка дістала поранення на Херсонщині, і ще одну постраждалу внаслідок ракетного удару по Краматорську.

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Ентоні Блінкен приїхав до Києва
Ентоні Блінкен приїхав до Києва
Ентоні Блінкен приїхав до Києва
Ентоні Блінкен приїхав до Києва
Ентоні Блінкен приїхав до Києва
Ентоні Блінкен приїхав до Києва
Блінкен у Києві відвідав постраждалих від війни дітей і зустрівся з Патроном / 4 фотографии

Також держсекретар США поспілкувався з українськими лікарями і міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком.

Крім того, Ентоні Блінкен зустрівся зі славнозвісним українським собакою-сапером Патроном. Держсекретар США приніс йому корм і взяв на руки.

Нагадаємо, 8 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів до Києва з неанонсованим візитом.

За словами журналістки BBC Барбари Плетт Ашер, держсекретар відвідує Україну у зв’язку з оголошенням США про виділення Києву і його сусідам ще $2,6 млрд на допомогу у сфері безпеки.

Фото: Христина Величанська

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