Вересень, 08 в 14:38

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав лікарню Охматдит під час свого візиту до Києва.

Він поспілкувався з дітьми, які постраждали внаслідок бойових дій в Україні.

Зокрема, Блінкен відвідав дівчинку, яка дістала поранення на Херсонщині, і ще одну постраждалу внаслідок ракетного удару по Краматорську.

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Блінкен у Києві відвідав постраждалих від війни дітей і зустрівся з Патроном / 4 фотографии

Також держсекретар США поспілкувався з українськими лікарями і міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком.

Крім того, Ентоні Блінкен зустрівся зі славнозвісним українським собакою-сапером Патроном. Держсекретар США приніс йому корм і взяв на руки.

Нагадаємо, 8 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів до Києва з неанонсованим візитом.

За словами журналістки BBC Барбари Плетт Ашер, держсекретар відвідує Україну у зв’язку з оголошенням США про виділення Києву і його сусідам ще $2,6 млрд на допомогу у сфері безпеки.

Фото: Христина Величанська