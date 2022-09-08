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Факты / Україна

Изюм горит, все горит: ВСУ устроили оккупантам ад на Харьковщине

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины устроили российским захватчикам настоящий ад под Изюмом в Харьковской области.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта, обнародованный Службой безопасности Украины.

Солдат эмоционально рассказывает жене, что ВСУ точным ударом разрушили базу, где было много российской техники и военных.

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— Вчера ночью расху*рили базу… эту, куда возят бензин… сколько там техники! Ну, не знаю, про людей ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох*я! Там очень много народу жили. Там разные части, пи*дец, все расху*рили. Ну хохлы вообще распоясались. Просто ху*рят все и вся… Они вычисляют и везде е*ашат, — рассказал оккупант.

Оккупант не верит в то, что российская армия хоть куда-то способна продвинуться: Изюм горит, все горит. Я вообще не знаю, куда наши продвигаются.

Ранее мы писали, что российские оккупанты жалуются на своих командиров и хотят отказаться от них.

В частности, в телефонном разговоре оккупант рассказал, как во время обстрела командир батальона спрятался в подвале.

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Источник: СБУ
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