Вересень, 08 в 16:47

Збройні сили України влаштували російським загарбникам справжнє пекло під Ізюмом на Харківщині.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, оприлюднена Службою безпеки України.

Солдат емоційно розповідає дружині, що ЗСУ точним ударом зруйнували базу, де було багато російської техніки та військових.

Зараз дивляться

– Вчора вночі розху*рили базу… цю, куди возять бензин… скільки там техніки! Ну, не знаю, про людей нічого не говорять, як завжди, але, швидше за все, дох*я! Там дуже багато людей жили. Там різні частини, пи*дець, все розху*рили. Ну хохли взагалі розперезалися. Просто ху*рять все і вся… Вони вичисляють і скрізь ї*ашать, – розповів окупант.

Окупант не вірить у те, що російська армія хоч кудись здатна просунутися: Ізюм горить, все горить. Я взагалі не знаю, куди наші просуваються.

Раніше ми писали, що російські окупанти скаржаться на своїх командирів та хочуть відмовитися від них.

Зокрема, у телефонній розмові окупант розповів, як під час обстрілу командир батальйону сховався у підвалі.