Сентябрь, 08 в 15:10

Вражеские удары по нефтебазам не скажутся ни на региональных, ни на национальном рынках. Это не повлияет на ресурсы и цены на топливо в Украине.

Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он сомневается, что на нефтебазах были большие запасы, ведь урок весенних атак по топливным складам был очень дорогим, поэтому все его усвоили.

По словам Куюна, некоторые базы еще используются для перевалки с железной дороги на авто. Но объемы одномоментного хранения четко регламентируются компаниями, чтобы предотвратить внезапные потери.

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— Сейчас есть хорошие запасы всех марок топлива благодаря залитым резервуарам заправочных станций и небольших складов. В условиях низкого потребления этого предостаточно, — объяснил он.

Также Сергей Куюн добавил, что за последние месяцы была построена принципиально новая система нефтепродуктообеспечения, которая страхует от всевозможных форс-мажоров.

На замену большим, но ограниченным по количеству потокам поставок, пришли десятки “ручейков”, питающих страну топливом. Большую часть импорта обеспечивают тысячи бензовозов.