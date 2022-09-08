Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Удари РФ по нафтобазах: чи можуть виникнути проблеми з пальним в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Удари РФ по нафтобазах: чи можуть виникнути проблеми з пальним в Україні
Фото: УНІАН

Ворожі удари по нафтобазах не позначаться ані на регіональних, ані на національному ринках. Тому це не вплине на ресурси та ціни на пальне в Україні.

Таку думку висловив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він сумнівається, що на нафтобазах були великі запаси, адже урок весняних атак по паливних складах був надто дорогим, тому всі його засвоїли.

За словами Куюна, деякі бази ще використовуються для перевалки із залізниці на авто. Але обсяги одномоментного зберігання чітко регламентуються компаніями, щоб запобігти раптовим втратам.

Зараз дивляться

– Наразі маємо гарні запаси всіх марок пального завдяки залитим резервуарам заправних станцій та невеличких складів. В умовах низького споживання цього більш ніж достатньо, – пояснив він.

Також Сергій Куюн додав, що за останні місяці було побудовано принципово нову систему нафтопродуктозабезпечення, яка страхує від всіляких форс-мажорів.

Читайте
Знищено великі запаси пального: що відомо про удари по нафтобазі у Криворізькому районі

На заміну великим, але обмеженим за кількістю потокам постачання, прийшли десятки “струмочків”, які живлять країну пальним. Велику частину імпорту забезпечують тисячі бензовозів.

– Звичайно, розслаблятись не варто. Але на паливному ринку маємо першу суттєву перемогу. Такого не робила жодна країна світу – за три-чотири місяці побудувати фактично новий ринок! І це я вже не кажу про те, які зміни генерувала Україна на глобальних енергетичних ринках, – підсумував Куюн.

Читайте
Енергетичні ринки лихоманить через війну в Україні: експерт про ціни на пальне у вересні

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка