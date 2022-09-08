Вересень, 08 в 15:10

Ворожі удари по нафтобазах не позначаться ані на регіональних, ані на національному ринках. Тому це не вплине на ресурси та ціни на пальне в Україні.

Таку думку висловив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він сумнівається, що на нафтобазах були великі запаси, адже урок весняних атак по паливних складах був надто дорогим, тому всі його засвоїли.

За словами Куюна, деякі бази ще використовуються для перевалки із залізниці на авто. Але обсяги одномоментного зберігання чітко регламентуються компаніями, щоб запобігти раптовим втратам.

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– Наразі маємо гарні запаси всіх марок пального завдяки залитим резервуарам заправних станцій та невеличких складів. В умовах низького споживання цього більш ніж достатньо, – пояснив він.

Також Сергій Куюн додав, що за останні місяці було побудовано принципово нову систему нафтопродуктозабезпечення, яка страхує від всіляких форс-мажорів.

На заміну великим, але обмеженим за кількістю потокам постачання, прийшли десятки “струмочків”, які живлять країну пальним. Велику частину імпорту забезпечують тисячі бензовозів.