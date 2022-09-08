Вересень, 08 в 15:12

Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

– На даний момент військові вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії у низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів, – сказав він.

Загальна площа території, яка повернена під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямках, становить понад 700 квадратних кілометрів.

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– Угруповання сил оборони продовжує ведення активних дій і на Херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою покращення становища по лінії фронту. Противник частково деморалізований, проте продовжує чинити опір. Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулися вглиб оборони супротивника від 2 до кількох десятків кілометрів. Звільнено низку населених пунктів. Загальна площа території, поверненої під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямках, становить понад 700 квадратних км, – сказав він.

Громов додав, що на Слов’янському напрямку українські захисники звільнили село Озерне.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

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