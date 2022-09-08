ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині
Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині.
Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
– На даний момент військові вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії у низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів, – сказав він.
Загальна площа території, яка повернена під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямках, становить понад 700 квадратних кілометрів.
– Угруповання сил оборони продовжує ведення активних дій і на Херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою покращення становища по лінії фронту. Противник частково деморалізований, проте продовжує чинити опір. Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулися вглиб оборони супротивника від 2 до кількох десятків кілометрів. Звільнено низку населених пунктів. Загальна площа території, поверненої під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямках, становить понад 700 квадратних км, – сказав він.
Громов додав, що на Слов’янському напрямку українські захисники звільнили село Озерне.
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