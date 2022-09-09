270 точных поражений: ВСУ уничтожили два склада и паромную переправу оккупантов
Украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на юге. За сутки они уничтожили два состава и паромную переправу врага.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
По данным военных, нашей авиацией нанесено шесть, а ракетно-артиллерийскими подразделениями – 265 точных поражений.
– Мосты находятся под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования, – отметили в ОК Юг.
Всего за сутки ВСУ ликвидировали:
- 59 солдат;
- три реактивных системы залпового огня Ураган и транспортно-зарядную машину для них;
- две самоходные пушки артиллерии Пион;
- самоходную гаубицу Мста-С;
- три самоходных артиллерийско-минометных установки;
- танк Т-72;
- шесть единиц автобронетехники.
Также уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке.
В то же время армия РФ наносила ракетные и авиационные удары по позициям ВСУ и мирных жителей.
За сутки оккупанты нанесли 30 авиационных и один ракетный удар по позициям бойцов ВСУ, а также осуществили пуски четырех ракет Р-27 по украинским самолетам.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг