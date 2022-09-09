Сентябрь, 09 в 7:02

Украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на юге. За сутки они уничтожили два состава и паромную переправу врага.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

По данным военных, нашей авиацией нанесено шесть, а ракетно-артиллерийскими подразделениями – 265 точных поражений.

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– Мосты находятся под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования, – отметили в ОК Юг.

Всего за сутки ВСУ ликвидировали:

59 солдат;

три реактивных системы залпового огня Ураган и транспортно-зарядную машину для них;

две самоходные пушки артиллерии Пион;

самоходную гаубицу Мста-С;

три самоходных артиллерийско-минометных установки;

танк Т-72;

шесть единиц автобронетехники.

Также уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке.

В то же время армия РФ наносила ракетные и авиационные удары по позициям ВСУ и мирных жителей.

За сутки оккупанты нанесли 30 авиационных и один ракетный удар по позициям бойцов ВСУ, а также осуществили пуски четырех ракет Р-27 по украинским самолетам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ОК Юг