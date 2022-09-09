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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Удары по Чугуеву и взрывы в Бердянске: что происходит на 198 сутки войны (онлайн)

Удары по Чугуеву и взрывы в Бердянске: что происходит на 198 сутки войны (онлайн)

Балаклея на Харьковщине снова под контролем Украины.

В Бердянске и Чугуеве прогремела серия взрывов. В результате обстрелов по Чугуеву погибла одна женщина.

ВСУ с 1 сентября освободили более тысячи квадратных километров Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

Вооруженные силы Украины намерены вернуть Херсон до конца года благодаря успехам на Юге, говорится в материале CNN.

Умерла королева Великобритании Елизавета II. Новый британский король, старейший сын Елизаветы и ее мужа принца Филиппа, Чарльз взял имя Карла III.

Пентагон обнародовал список оружия для Украины из нового пакета помощи в $675 млн.

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01:02 - 09 сентября

Украинские силы обороны с 1 сентября освободили от российских оккупантов десятки населенных пунктов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, сегодня прошла очередная ставка верховного главнокомандующего по поводу боевых действий вдоль всего фронта.

— В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты, – отметил Зеленский.

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01:00 - 09 сентября

Президент Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил его за поддержку Украины и предоставление нам оружия.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента. По словам Зеленского, американское оружие оказывает положительное влияние на ситуацию на фронтах, а наши военные очень уважают систему M142 HIMARS.

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00:59 - 09 сентября

В четверг, 8 сентября, Сейм Латвии поддержал поправки к закону, согласно которому устанавливается полная независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от любой церкви за пределами Латвии.

Отмечается, что закон укрепил автономию ЛПЦ, а данное решение Сейма отвечает интересам латышского православия, всего общества и национальной безопасности.

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