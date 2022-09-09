Удары по Чугуеву и взрывы в Бердянске: что происходит на 198 сутки войны (онлайн)
Балаклея на Харьковщине снова под контролем Украины.
В Бердянске и Чугуеве прогремела серия взрывов. В результате обстрелов по Чугуеву погибла одна женщина.
ВСУ с 1 сентября освободили более тысячи квадратных километров Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.
Вооруженные силы Украины намерены вернуть Херсон до конца года благодаря успехам на Юге, говорится в материале CNN.
Умерла королева Великобритании Елизавета II. Новый британский король, старейший сын Елизаветы и ее мужа принца Филиппа, Чарльз взял имя Карла III.
Пентагон обнародовал список оружия для Украины из нового пакета помощи в $675 млн.
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