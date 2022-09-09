01:00 -

Президент Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил его за поддержку Украины и предоставление нам оружия.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента. По словам Зеленского, американское оружие оказывает положительное влияние на ситуацию на фронтах, а наши военные очень уважают систему M142 HIMARS.