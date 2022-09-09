Вересень, 09 в 7:02

Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам на півдні. За добу вони знищили два склади та поромну переправу ворога.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

За даними військових, нашою авіацією завдано шість, а ракетно-артилерійськими підрозділами – 265 влучних уражень.

Зараз дивляться

– Мости перебувають під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання, – зазначили в ОК Південь.

Усього за добу ЗСУ ліквідували:

59 солдатів;

три реактивні системи залпового вогню Ураган і транспортно-зарядну машину для них;

дві самохідні гармати артилерії Піон;

самохідну гаубицю Мста-С;

три самохідні артилерійсько-мінометні установки;

танк Т-72;

шість одиниць автобронетехніки.

Також знищено два склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці.

Водночас армія РФ завдавала ракетних та авіаційних ударів по позиціях ЗСУ та мирних жителів.

За добу окупанти завдали 30 авіаційних та один ракетний удар по позиціях бійців ЗСУ, а також здійснили пуски чотирьох ракет Р-27 по українським літакам.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь