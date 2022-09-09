270 влучних уражень: ЗСУ знищили два склади та поромну переправу окупантів
Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам на півдні. За добу вони знищили два склади та поромну переправу ворога.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.
За даними військових, нашою авіацією завдано шість, а ракетно-артилерійськими підрозділами – 265 влучних уражень.
– Мости перебувають під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання, – зазначили в ОК Південь.
Усього за добу ЗСУ ліквідували:
- 59 солдатів;
- три реактивні системи залпового вогню Ураган і транспортно-зарядну машину для них;
- дві самохідні гармати артилерії Піон;
- самохідну гаубицю Мста-С;
- три самохідні артилерійсько-мінометні установки;
- танк Т-72;
- шість одиниць автобронетехніки.
Також знищено два склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці.
Водночас армія РФ завдавала ракетних та авіаційних ударів по позиціях ЗСУ та мирних жителів.
За добу окупанти завдали 30 авіаційних та один ракетний удар по позиціях бійців ЗСУ, а також здійснили пуски чотирьох ракет Р-27 по українським літакам.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь