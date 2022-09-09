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Факти / Україна

270 влучних уражень: ЗСУ знищили два склади та поромну переправу окупантів

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам на півдні. За добу вони знищили два склади та поромну переправу ворога.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

За даними військових, нашою авіацією завдано шість, а ракетно-артилерійськими підрозділами – 265 влучних уражень.

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– Мости перебувають під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання, – зазначили в ОК Південь.

Усього за добу ЗСУ ліквідували:

  • 59 солдатів;
  • три реактивні системи залпового вогню Ураган і транспортно-зарядну машину для них;
  • дві самохідні гармати артилерії Піон;
  • самохідну гаубицю Мста-С;
  • три самохідні артилерійсько-мінометні установки;
  • танк Т-72;
  • шість одиниць автобронетехніки.

Також знищено два склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці.

Водночас армія РФ завдавала ракетних та авіаційних ударів по позиціях ЗСУ та мирних жителів.

За добу окупанти завдали 30 авіаційних та один ракетний удар по позиціях бійців ЗСУ, а також здійснили пуски чотирьох ракет Р-27 по українським літакам.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь 

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